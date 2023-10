Miliony zhlédnutí. Mladý ragbista ve Skotsku si dal raritní vlastní gól

What is going on pic.twitter.com/wIce4fBR79

„Pískám ragby přes 30 let, byl jsem u spousty zápasů, ale něco takového jsem ještě neviděl,“ řekl rozhodčí Malcolm Changleng BBC. „V pravidlech je více než 500 bodů a jeden z nich říká, že pokud se míč dotkne hráče a projde brankou, je to konverze. Vlastní pětku si dát nemůžete, protože když položíte míč do svého brankoviště, tak soupeř dostane mlýn. Ale když kopnete míč do vlastní branky, tak to je podle mě technicky vlastní gól,“ dodal jeden ze svědků neobvyklého incidentu, k němuž došlo shodou okolností právě v době ragbyového svátku, mistrovství světa ve Francii.