Kapitánka Malá se raduje po vydřeném postupu: Jedeme do Barcelony!

V rozhodujícím duelu v souboji o postup se totiž Češky pořádně nadřely. „Výkon to rozhodně nebyl přesvědčivý, Slovenky se držely dlouho. Ale je to tam, vyhrály jsme!" raduje se Malá, která v prvním poločase schytala nepříjemný zásah do svalu nad kolenem. „Zbytek duelu jsem přežívala, dost to bolelo, ale snažila jsem se co nejvíc pomoct týmu," říká.