Kraljevo - Karlovarsko 1:3 Karlovarsko v Poháru CEV vyhrálo, České Budějovice nevyužily mečboly

Karlovarští svěřenci kouče Jiřího Nováka "spadli" do Poháru CEV po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů. V Srbsku zápas zvládli a zvítězili 25:19, 20:25, 25:16 a 25:18. Po ztraceném druhém setu se jim vydařil vstup do třetího (6:1) a náskok udrželi. Ve čtvrté sadě už dominovali, vedli dokonce až o devět bodů (22:13) a mají dobrou pozici do domácí odvety, která se bude hrát 8. prosince od 18:00.

"Podali jsme možná nejlepší výkon, vypadalo to nadějně. Trošku jsme zklamaní, mohlo to dopadnou líp, ale hráče budu chválit. Síla soupeře a hra vůbec je trochu jiná, než co se hraje tady v lize," řekl trenér René Dvořák. "Možná na konci chybělo trochu štěstí. Zjistili jsme, že se s nimi dá hrát. U nich musíme vyhrát, ale bude to těžké," doplnil smečař Petr Michálek.