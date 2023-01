Korešová 15 góly dotáhla házenkářky Písku k vítězství v Mostě

Někdejší bundesligová kanonýrka a dlouholetá opora reprezentace Korešová hrála za Most v minulé sezoně po návratu z mateřské pauzy. Loni v létě se vrátila do mateřského Písku a aktuálně je nejlepší střelkyní soutěže. Do dvojciferných hodnot se třiatřicetiletá hráčka dostala ve čtvrtém utkání po sobě a 15 góly vyrovnala svůj nejlepší výkon v sezoně.