Kouč českých volejbalistek Athanasopulos prodloužil smlouvu o tři roky

Řecký trenér přišel k reprezentaci v dubnu 2019 ze Stuttgartu a vystřídal Zdeňka Pommera. Letos na podzim dovedl tým do čtvrtfinále ME, kde české reprezentantky vypadly se Srbskem. Zajistily si však postup do olympijské kvalifikace, v níž v Číně obsadily sedmé místo v osmičlenné skupině a do Paříže se neprobojovaly.