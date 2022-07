Kubánci chytli vítr do plachet a ukázali nám, jak hraje světová špička, mrzí Nováka jednoznačná prohra

O osudu úvodního dějství se rozhodlo za stavu 18:18, ale Lopézova a Mergarejova smeč, český útok jen do autu a skvělý kubánský blok přinesly určující náskok soupeře. „Rozehráli jsme to fakt dobře, jenže Kuba se dostala poměrně lehce nad nás, a první set si v klidu dohrála. Troufnu si říct, že to hodně ovlivnilo zbytek zápasu. Soupeř zařadil vyšší rychlostní stupeň a my jsme už nebyli schopni reagovat," říkal kapitán Adam Zajíček.