Česko – Kuba 0:3 Sen o Lize národů je pryč. Volejbalisté na Kubánce nestačili

Čeští volejbalisté do světové Ligy národů neproklouznou. V semifinále barážového Challengeru Cupu v Soulu byli nad jejich síly Kubánci, jimž podlehli 0:3 po setech 22:25, 18:25 a 18:25. Soupeř se dostal do úzkých jen v úvodu utkání, ale od chvíle, kdy uhrál koncovku první sady, tak už na palubovce dominoval. Národní tým čeká v neděli od 5.00 h ráno našeho času zápas o bronz z turnaje proti horšímu z duelu Korea-Turecko. Kubánci si naopak s vítězem zahrají o jedinou vstupenku do Ligy národů.

Foto: CEV Čeští volejbalisté - archivní snímek.Foto : CEV

Článek Reprezentanti přitom rozehráli sobotní duel skvěle, výborným servisem i blokem zaskočili Kubánce a vedli 9:3. Soupeř ale okamžitě přitvrdil v úderech, čímž se Češi dostávali do potíží s příjmem míče a favorit začal rychle snižovat. Až čtyřmi body řadě otočil skóre (16:17). Do koncovky prvního setu pak šla Kuba díky lepšímu projevu na síti a další šňůře s náskokem čtyř bodů. Národní tým se nevzdal, jenže obrat už nedosáhl. Licek sice nejprve zahrál eso, čímž snížil na 22:23, ale další podání poslal do sítě a kubánský setbol okamžitě využil Mergarejo. Rozjetý soupeř těžil ze skvělé pohybové dovednosti Herrery i Lopeze a jejich útočné pestrosti, hlavně český tým se bohužel při špatném vstupu do druhé sady (4:14) úplně složil. Kubánci si v těch okamžicích dělali na hřišti, co chtěli a chyby reprezentantů jim to usnadňovali. „Zvedněte palice, jinak budeme furt jen zahrabávat díry po jejich smečích," burcoval při time-outu trenér Jiří Novák. Míčové sporty Volejbalisté udělali první krok do světové Ligy národů České probuzení přišlo až za krajně nepříznivého stavu 8:20, přineslo výraznou korekci skóre a snížení manka na rozdíl pěti bodů (18:23). Přesto soupeř za pouhých dvaadvacet minut došel pohodlně k setbolu. „Kuba se ukázala jako velmi těžký soupeř, jsou na tom dobře fyzicky, hodně skáčou, technicky jsou výborní," hodnotil kapitán Adam Zajíček. Ve třetím setu udržel národní tým krok jen do stavu 7:9, pak už ale doplácel na horší přihrávku a měl i velké potíže s kubánskou obranou v poli. Ke konci už Češi nenacházeli ve hře nic, čím by ještě dokázali vzdorovat. Challenger Cup volejbalistů - semifinále v Soulu Česko-Kuba 0:3 (-22, -18, -18) Sestava a body Česka: Šotola 8, Galabov 3, Licek 11, Zajíček 5, Špulák 6, Bartůněk, libero Moník - Indra 1, Svoboda, Sedláček, Srb 2. Trenér: Novák. Nejvíce bodů Kuby: Herrera 17, Lopez 14, Mergarejo 10. Čas: 68 min.

Reklama