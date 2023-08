Kvůli olympiádě vytáhnu z kapsy všechny peníze, usmívá se plážová volejbalistka Hermannová

„Já to mám na Sokoláku hrozně ráda už od mládežnických let, kdy jsem tady absolvovala spoustu soustředění,“ tvrdí Hermannová. Štochlová zde dokonce vybojovala v roce 2016 s tehdejší parťačkou Maixnerovou evropský titul na šampionátu hráček do 18 let. „Teď chceme v Brně na stupně vítězů spolu. Nejlépe na ten nejvyšší. Věříme, že nás požene plné hlediště,“ přejí si nasazené jedničky.