Bronz v takové konkurenci? Obrovský úspěch, září plážové volejbalistky Pavelkovy po Evropě

Je jim sedmnáct a stejně už jim na krku cinkl evropský bronz. Anna a Kateřina Pavelkovy přivezly z lotyšské Rigy medaili z mistrovství Evropy do 20 let. Dvojčata přidala po loňském titulu z ME do 18 let další obrovský úspěch. "Z výsledku máme obrovskou radost. Jsme moc rády, že se nám povedlo vybojovat medaili v takové konkurenci," raduje se Anna Pavelková po šampionátu, na kterém se sestrou padly pouze se švýcarským týmem.

Mladé Češky mají ještě před sebou dva roky v kategorii do dvaceti let. "Makáme dál, v budoucnu bychom chtěly soupeřit s těmi nejlepšími," vypráví Anna. Ostatně se sestrou už se začínají prosazovat v dospělé kategorii. Do Rigy ale přijely české reprezentantky až jako jedenácté nasazené. "I proto turnaj musíme hodnotit hodně pozitivně.,"pochvaluje si Kateřina Pavelková. Zdůrazní, že se hrálo v krásném prostředí a nádherné atmosféře. Nadšený z úspěchu je i kouč českých dvojčat Aleš Nečesaný. "Na turnaji byla obrovská konkurence. Z trénérského pohledu bylo v Rize 12 kvalitních týmů, ze kterých mohl vyhrát každý. Skoro všechny holky už jednotlivé národní federace zapojují do vyšších kategorií a některé se prosazují i v rámci světové série," je pyšný na svoje úspěšné svěřenkyně trenér. "Anička s Kačkou jsou navíc prvoroční v této kategorii, takže je to fakt obrovský úspěch. I tím, jak prošly turnajem. Všechno vyhrály a padly až v semifinále proti neuvěřitelně připraveným Švýcarkám. Bohužel se nám nepovedlo chytnout začátek, což nás stálo postup do finále," ohlíží se za vystoupením kouč. Česká dvojčata se dokázala z jediné porážky oklepat a zvládla přidat další medaili z velkého šampionátu. "Po loňském vítězství na ME v kategorii do osmnácti let je to pro nás další potvrzení, že kráčíme správným směrem," těší Nečesaného. A co čeká Pavelkovy v příštích měsících? "Hned o víkendu se zapojíme do turnaje světové série, když jsme v hlavní soutěži na turnaji v Badenu. Potom nás čeká mistrovství republiky žen, na kterém chceme minimálně potvrdit loňské páté místo," stanoví nejbližší cíle pro úspěšné duo Nečesaný. Česká dvojčata by se pak ráda představila i na mistrovství světa do jednadvaceti let, které bude v listopadu v Thajsku.