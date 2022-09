Liberec má pozvednout vítěz Ligy mistrů. Titul se mnou ale nechodí, říká Ticháček

Zkušený nahrávač věří, že po nepovedené sezoně vrátí armádní klub na špici. „Musíme stát nohama na zemi, ale samozřejmě si nebudeme klást nějaké podřadné cíle. S medailí na krku na konci sezony budu spokojený," říká posila Dukly, která má za sebou nejhorší sezonu ve své historii.

„Určitě to pozvedne. Nevěděl jsem, co od něho mám očekávat, ale je to velký dříč, pro všechny vzor. Je jenom dobře, že přišel. Určitě se bude po jeho boku hrát velmi dobře," povídá smečař Lukáš Démar.

Čtyřicetiletý Ticháček vyhrál s Fridrichshafenem před patnácti lety Ligu mistrů. V německé soutěži s ním triumfoval pětkrát. V české extralize má dva tituly má s Libercem a jeden s Karlovými Vary. S třemi zlaty s polským Rzeszówem má ve sbírce celkem jedenáct mistrovských zářezů!

„Samozřejmě si asi spousta lidí myslí, že když přijde Ticháček, tak Dukla půjde na titul. Když Ticháček přišel před dvěma lety do Varů, Vary dvakrát vyhrály, byť jednou se kvůli covidu play off nehrálo, ale po základní části jsme byli první. Nechci říkat, že titul chodí se mnou, protože letos to fakt bude těžký," říká. Za nějvětšího favorita považuje právě svůj bývalý klub ze západu Čech.

S tlakem na svou osobu počítá. „Samozřejmě bude, sport bez tlaku by nebyl sport. Myslím, že ve svém věku a se svými zkušenostmi si s tím dokážu poradit."

Když před rokem končil se zlatem v Karlových Varech a odešel do Polska do druholigové Wroclawi, s comebackem do Česka přitom už vůbec nepočítal.

„Jenže sezona ve Wroclawi nebyla vůbec povedená. Bylo to trápení, v klubu to nefungovalo. V tu chvíli jsem si řekl, že rozhodně ještě nechci končit a nabídka, která přišla z Liberce byla atraktivní. A nepřišel jsem do Liberce ukončit kariéru, mám chuť hrát," zdůrazňuje.