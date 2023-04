Liberečtí volejbalisté na úvod semifinále poprvé v sezoně porazili Jihostroj

Jihočeši sice získali první bod zápasu, ale v úvodním setu to bylo jejich jediné vedení. Ve druhé sadě měli hosté mírně navrch až do její poloviny, maximálně ale vedli o tři body, ale domácí vyrovnali a v koncovce zahráli od stavu 22:22 tři body za sebou. Ve třetím setu šel Jihostroj dokonce do pětibodového trháku a vedl ještě 21:20, ale soupeři se povedla čtyřbodová série a pak proměnil třetí mečbol.