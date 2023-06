Měly jsme je na lopatce, to bolí! Češky sahaly po skalpu olympijských medailistek

Od druhého setu zvolily Švýcarky taktiku vše na Štochlovou a vyplatila se. „Já se snažila něco vymyslet, ale moc to nešlo. Na konci zápasu byl stres větší než já, asi jsem to nezvládla mentálně,“ vytýkala si mladší z dvojice. Ale parťačka se jí hned zastala a Štochlovou objala.

„Marušku chci hrozně pochválit, hlavně v koncovce prvního setu mi moc pomohla. Řvala tam, hecovala. Mrzí mě, když to vypadá, že to Švýcarky uhrály přes ní. Jsme tam obě a společně vítězíme a společně prohráváme,“ pronesla Hermannová.

„Prostě když tam občas nedáme takovou mrdu, že na druhé straně rozbijeme písek, tak to pak schytá parťák. Vidíme to i u kluků, kteří si dávají skoro facky, my se aspoň plácáme do rukou,“ dodala.