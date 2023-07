Mladí volejbalisté postoupili

Kvalifikační turnaje o postup na mistrovství Evropy ve volejbalu do 22 let: Muži (Daugavpils): Česko - Ukrajina 3:1 (22, -22, 23, 18) Český tým vyhrál i třetí zápas ve skupině C a postoupil na ME 2024 v Nizozemsku. Ženy (Brno): Česko - Rakousko 3:0 (11, 20, 15).

