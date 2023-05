Musíme dokázat, že si toho mistra zasloužíme více, říká před rozhodujícím finále karvinský Martin Galia

„Je to tak, jak jsme to nechtěli mít. Musíme si přiznat, že se nám ten čtvrtý zápas nepovedl na sto procent. Zřejmě i proto, že jsme přišli o Dominika Soláka (zlomená klíční kost), kterého jsme prostě nedokázali nahradit. Ztratili jsme vedení 2:0 a teď nám nezbývá nic jiného než se o to porvat v Plzni," říká před rozhodujícím pátým duelem finále brankář Karviné Martin Galia.

Původně chtěl v týmu plnit roli asistenta trenéra Michala Brůny a mentora karvinských brankářů. V play off se ale do brány dostává častěji, než předpokládal. Karvinskou jedničku Petra Mokroše střídal v každém zápase finále a v úvodním dokonce vstřelil gól na 22:21. „Myslel jsem si, že tolik chytat nebudu. Ale stalo se. Musím hrát, tak se snažím týmu pomoct, jak umím," uvedl Galia.

„My jsme ten první zápas vyhráli v Plzni jen těsně o gól, doma pak až na sedmimetrové hody. Klidně už mohlo být hotovo a Plzeň mohla slavit. Ale stejně tak i my, kdybychom lépe odehráli jedno ze dvou dalších utkání. Je to vyrovnané, Plzeň nás teď sice dvakrát porazila o více branek, ale to bylo tím, že jsme se to snažili dotáhnout. Teď je na nás, abychom to dokázali taky. Rozhodne se na hřišti a vyhraje ten lepší," uvedl Galia.