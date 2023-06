Nejlepší rok v životě, libuje si házenkář Mrkva po výhře bundesligy a narození dcery

V Německu působí už dvanáct let, až nyní se však dočkal angažmá v opravdu špičkovém týmu. A hned při své první sezoně oslavil domácí titul, když Kiel v neděli potvrdil prvenství výhrou v Göppingenu a v tabulce zůstal o dva body před Magdeburgem.

„Skvělý zážitek. Jeden z nejlepších pocitů v životě. Ne každému se poštěstí vyhrát bundesligu," radoval se Mrkva. „Oslavy byly adekvátní, jak se sluší a patří k takovému úspěchu," usmál se.

Během nich si užil další premiéru. „Jeden ze sponzorů zařídil kabriolety. Tak jsme takhle dojeli městem do haly. Naprosto perfektní, nic takového jsem ještě nezažil. Cestou nás zastavovali fanoušci a gratulovali nám. Je vidět, jak Kiel žije házenou," pochvaloval si.

A bouřlivé oslavy pokračovaly i v domácí hale. „Dalším překvapením byly připravené obleky v motivu zebry, jak se našemu týmu přezdívá, tak jsme se v šatně převlékli, dali nějaké pivečko a v obleku pak po jednom chodili na pódium. Fakt super," liboval si.

Rodák z Havířova přišel do házenkářského města na severu Německa před rokem jako dvojka k Niklasu Landinovi, nejlepšímu házenkáři světa z let 2019 a 2021. „Lidsky jsme si sedli. Nechová se jako žádná hvězda, je to úplně normální člověk," popisoval Mrkva.

„Stejně jako všichni ostatní v týmu, přitom jsou to superstar světové házené. Jsou to normální týpci, kteří řeší v životě stejné problémy jako ostatní, radují se ze stejných věcí a jsou to skvělí lidi a kamarádi," vysvětloval.

Za dánskou jedničkou nakonec dostal celkem slušný prostor. „Větší, než jsem čekal. Chytalo se mi perfektně. Asi lépe, než všichni očekávali. Z 95 procent se splnilo to, co se říkalo před mým příchodem. Že když Niklas nebude úplně ve formě nebo se mu nebude dařit, tak naskočím já. Jsem za to moc rád, spoluhráče jsme drželi," oceňoval Mrkva.

Od příští sezony bude mít nového parťáka, Landin odchází domů do Aalborgu a přijde 36letý francouzský veterán Vincent Gérard. „Osobně ho neznám, tak počkáme, co přinese příprava. Ale věřím, že zodpovědnost a minutáž budu mít ještě větší a snad ještě vylepším svůj standard," doufá.

Český gólman by si navíc rád vychytal novou smlouvu. „Poslouchám první signály, že v klubu jsou s mou prací spokojeni. Tak se budu snažit, aby mi nabídli prodloužení kontraktu," vykládal.

Zebry šlapou parádně a podepsáni jsou pod tím hned dva Češi. Od roku 2019 je totiž vede jako hlavní kouč Filip Jícha, bývalý legendární házenkář, jenž jako první dokázal ovládnout Ligu mistrů jako hráč i trenér.

„Spolupráce s ním je naprosto profesionální. Známe se nějaký pátek a mezi čtyřma očima si pokecáme česky, ale v klubu samozřejmě vládne němčina. Necítil jsem výhodu, že jsem Čech. Filip je ale výborný trenér, stejně jako byl házenkář. Pracuje do nejmenších detailů," chválil Mrkva, jenž je v Kielu spokojený i po životní stránce.