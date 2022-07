Česko - Korea 2:3 Nepomohlo ani sedm mečbolů, volejbalisté bronz v pětisetové bitvě neurvali

Téměř dvě a půl hodiny strhující bitvu svedli čeští volejbalisté v zápase o 3. místo na Challenger Cupu proti domácím Korejcům, kterým navzdory sedmi svým mečbolům podlehli 2:3 na sety. První dvě sady reprezentanti v Soulu jasně ztratili, třetí i čtvrtou ale uhráli v napínavé koncovce a v naprosto vyrovnaném tie-breaku měli dokonce sedmkrát možnost zápas vítězně ukončit, ale nevyšlo jim to ani jednou. Naopak Korejci využili hned první mečbol, Šotola při něm smečoval do autu a národní tým tak obsadil v turnaji, jehož vítěz postoupí do Ligy národů, čtvrté místo.

Foto: CEV Čeští volejbalisté na archivním snímku.Foto : CEV

Článek Vstup do zápasu českému týmu vůbec nevyšel, brzy prohrával 1:6 a nevěděl si rady s korejskou obětavostí v poli ani s bloky domácích. Nedařilo se ani tlačit z podání, soupeř poctivě ztrátoval a jeho náskok se netenčil. Reprezentanti se ve zbytku prvního setu přes střídání univerzálů už nepřiblížili na menší rozdíl než tři body. Bohužel se nepoučili a začali nesoustředěně i druhé dějství, takže jim Korea, jejíž dva volejbalisté hráli v roušce, čtyřbodovou šňůrou utekla do vedení 7:3 „Co se děje? Přestaňte dělat kraviny a začněme konečně hrát," zlobil se při oddechovém čase trenér Jiří Novák. Domácí mužstvo s bouřlivou podporou z publika ale spolehlivě vytloukalo české bloky a využívalo horšího českého příjmu. „Oni makají a my nic nečapneme. Nemyslete si, že jim dáme pět es," štvalo Nováka za krajně nepříznivého stavu 10:18. Míčové sporty Kubánci chytli vítr do plachet a ukázali nám, jak hraje světová špička, mrzí Nováka jednoznačná prohra O servis se skutečně národní tým opřít nemohl, nikomu z volejbalistů se nedařilo najít účinnou zbraň na hru Korejců, kteří i přes rotaci českých blokařů bez potíží útočili středem a došli si v naprosté pohodě k zisku druhého setu. Až ve třetím zvedli reprezentanti hlavu, konečně zlepšili příjem i projev na síti a při Lickově servisu uhráli tři body v řadě, což znamenalo jejich vedení 10:7. Korea se vlastně poprvé v zápase dostala do úzkých, ale když se pak dostal na podání nejlepší z jejich hráčů Im Dong-hjuk, povedlo se domácím i díky dvěma esům manko smazat. Třetí dějství spělo k dramatické koncovce. Za stavu 23:23 poslal Čchoi Min-ho servis jen do sítě, ale Korejci ještě první setbol odvrátili. Po Lickově útoku přišla druhá česká možnost ukončit set a dobře postaveným blokem byla i využita. Najednou se hra národního týmu úplně změnila, dostaly se do ní přesnost i důraz. Když Šotolovi na síti pomohli střídající Sedláček s Polákem, dařilo se víc skládat míče a brát Korejcům herní sebevědomí. Především dobrým blokem získali Češi vedení 21:18 a v napínavé koncovce čtvrtého setu o něj nepřišli. Vítěze a držitele bronzu tak musel určit tie-break. V něm zpočátku získali výhodu domácí, ale když Polák zablokoval dvě korejské smeče za sebou bylo to 13:12 pro Česko, a pak oba celky poctivě ztrátovaly. Národnímu týmu to nabídlo sérii mečbolů, ale žádný nepřinesl vítězný efekt. Nepomohlo riziku na servisu ani pokus zastavit útok domácích středem. Samotný tie-break trval 25 minut, což bylo déle než celá druhá sada. Za stavu 20:20 pak dokázali Korejci při svém podání uhrát bod, když zachytili Lickův útok a sami rychle složili míč. Získali tím poprvé mečbol na svou stranu, při něm nejčastěji bodující český hráč Šotola bohužel diagonální smeč z pravé strany poslal do autu. Trenér Novák zkusil ještě trenérskou výzvu. Korejci se sítě skutečně dotkli, ale až po dopadu míče na zem. Challenger Cup volejbalistů - o 3. místo v Soulu Česko - Korea 2:3 Sestava a body Česka: Šotola 22, Galabov 3, Licek 18, Zajíček 2, Špulák 2, Bartůněk 2, libero Moník - Indra 2, Sedláček 9, Čech 5, Polák 10, Srb, Svoboda. Trenér: Novák. Nejvíce bodů Koreje: Im Dong-hjuk 33, Lim Sang-džin 15, Šin Jang-suk a Čchoi Min-ho po 9. Čas: 138 minut.

