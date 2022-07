Neznámá destinace i soupeři. Volejbalisté se v Koreji porvou o vstupenku do Ligy národů

Dvanáctihodinový let do korejského Soulu, kde se koncem týdne pokusí vybojovat místenku do Ligy národů, absolvovali čeští volejbalisté. K postupu zajištěnému triumfem v Challenger Cupu, jak se nazývá interkontinentální kvalifikace pro letní světovou soutěž, je nutné vyhrát tři zápasy.

Foto: Profimedia.cz Čeští volejbalisté na archivním snímkuFoto : Profimedia.cz

Hraje se vyřazovacím způsobem. Pro Česko je tak první podmínkou porazit v pátek Tunisko, pak případně hned další den uspět proti vítězi duelu Kuba–Chile. Když by i to klaplo, tak zbývá v neděli vyhrát finále proti nejlepšímu z druhé části pavouka, který tvoří Austrálie, Korea, Turecko a Katar. „Na turnaji v pro nás exotické destinaci čekají i dost neznámí soupeři," říká trenér Jiří Novák, jenž se snažil sehnat čerstvý záznam vítězných zápasů Tunisanů v Řecku. „Očekávám, že půjde o fyzicky zdatný tým, takže dbám na to, abychom byli herně technicky lepší. Naše síla musí být v tom, že občas vytáhneme zázračný míč v poli nebo výborně přihrajeme těžký servis," míní kouč, jenž po červnovém triumfu v Evropské lize vyměnil na soupisce jen zraněné libero Pfeffera za Kunce a místo náhradního smečaře Šulisty vzal debutanta Svobodu. „Výhodou je, že dobře vím, co od každého hráče můžu čekat a určitě nechceme hrát v Soulu jen jediný zápas," naznačuje kouč. Než reprezentanti odletěli přes Mnichov, odehráli na závěr dvoutýdenní jablonecké přípravy za zavřenými dveřmi dva vítězné zápasy proti Rakousku. „Potřebujeme mít dva negativní PCR testy, takže jsme nechtěli zbytečně riskovat. Drželi jsme mužstvo v bublině a obě utkání proběhla bez přítomnosti diváků," vysvětluje manažer Miloslav Javůrek. „Na turnaj do Koreji se moc těšíme, ale jsem zvědavý, co s námi přesun na jiný kontinent udělá a jaké tam budou podmínky nejen kolem covidu. V Asii jsem nikdy nebyl, snad nám tam čtyři dny aklimatizace budou stačit," míní kapitán Adam Zajíček. Challenger Cup volejbalistů Nominace Česka: Adam Zajíček, Oliver Sedláček, Josef Polák, Jan Galabov, Marek Šotola, Patrik Indra, Luboš Bartůněk, Martin Licek, Milan Moník, Tomáš Kunc, Jiří Srb, Daniel Čech, Jan Svoboda, Petr Špulák Program turnaje v Soulu čtvrtek 28. 7.: Kuba–Chile, Korea–Austrálie, pátek 29. 7.: Česko–Tunisko (8.30 h našeho času), Turecko–Katar. V sobotu se hraje semifinále, v neděli finále.

