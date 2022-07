Volejbalisté se v Challenger Cupu utkají s Tuniskem, ženy narazí na Belgii

"Do Chorvatska se těšíme, protože letos už tu český volejbal slavil úspěchy ve Zlaté lize. Výlet do Koreje bude trochu komplikovanější. Je to pro nás neobvyklá destinace a cesta bude dlouhá. Tým mužů ale odlétá už 24. července a první zápas hraje až 29., takže nějaký čas na aklimatizaci bude," uvedl v tiskové zprávě svazu manažer reprezentace Miloslav Javůrek.