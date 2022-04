Nic lepšího se mi stát nemohlo, září po vítězném návratu do reprezentace házenkářka Korešová

Při návratu do reprezentace se nejlepší střelkyně německé bundesligy v letech 2018 a 2019 nezastavila. V útoku odehrála celé utkání a dirigovala českou hru z pozice střední spojky. „Po prvním poločase už jsem měla pocit, že je konec zápasu. Byla jsem na pokraji sil. Ale ještě jsem ze sebe něco vyždímala," říkala po konci duelu.

Ve čtyřčlenné tabulce zůstávají české házenkářky poslední, ale první dva body jim mohou v celkovém hodnocení dost pomoct. V neděli je čeká odveta na palubovce Chorvatek, s nimiž v říjnu doma padly o dvě branky. „Bude hrát roli každý gól. Ideální by byla výhra o tři góly, abychom měly lepší vzájemný zápas. Čeká nás ale asi ještě těžší duel," tvrdila Korešová.

Na druhé Chorvatsko ztrácí národní tým dva body. Třetí Ukrajinu bodově dorovnal. Obě utkání s tímto soupeřem se měla odehrát v březnu, ale kvůli ruské invazi se odložila. „Je to škoda. Stále nevíme, kdy se budou dohrávat. Možná v červnu, ale to reprezentační srazy oficiálně nejsou, a tak by kluby možná ani neměly povinnost hráčky uvolnit. S kontumací však zatím nepočítáme," doplnila Korešová.