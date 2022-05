O Satoranského se podle médií zajímá také Efes, o Veselého zase Barcelona

O českého basketbalistu Tomáše Satoranského se vedle Barcelony zajímá také staronový euroligový šampion Anadolu Efes. Podle serveru Eurohoops.net by turecký tým stál o služby reprezentačního kapitána v případě, že by přišel o Vasilije Miciče, který plánuje odejít do NBA. Změnit působiště může po osmi letech ve Fenerbahce Istanbul také Jan Veselý. O něj podle portálu Home of Glory stojí Barcelona.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český basketbalista Tomáš Satoranský během přípravného utkání basketbalové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Třicetiletý Satoranský působil v posledních šesti letech v zámořské NBA. První tři sezony odehrál ve Washingtonu a poté zamířil do Chicaga, kde podepsal tříletý kontrakt s ročním platem 10 milionů dolarů. V poslední sezoně působil v New Orleans a následně se vrátil přes Portland a San Antonio zpět do Washingtonu. V uplynulém ročníku zaznamenal průměrně 4,9 bodu a 4,9 asistence na zápas. Mimo USK Praha působil Satoranský v Seville a Barceloně, o které se v poslední době také spekulovalo jako o zájemci o jeho služby. Katalánský velkoklub údajně také již řadu týdnů jedná s další českou hvězdou Janem Veselým. Dvaatřicetiletému pivotovi a nejužitečnějšímu hráči Euroligy za sezonu 2018/19 končí letos smlouva ve Fenerbahce. Barcelona pod vedením litevského trenéra Šarunase Jasikevičiuse stála o Veselého i před dvěma lety. Míčové sporty Dončič na všechno nestačil, Golden State je krok od finále NBA

