Oba české beachvolejbalové páry jsou na MS do 21 let v play off

Oba české páry postoupily na mistrovství světa v plážovém volejbalu hráčů do 21 let v Thajsku do play off. Zatímco Kryštof Jan Oliva s Davidem Westphalem navzdory prohře v závěrečném duelu s Australany ovládli skupinu a jsou přímo v osmifinále, Anna a Kateřina Pavelkovy skončily se stejnou bilancí dvou výher a jedné porážky druhé a musejí do předkola.

Foto: Pavel Lebeda / sport-pics.cz Ilustrační foto.

Článek Sestry Pavelkovy, které postoupily z kvalifikace, na úvod podlehly Lotyškám, ale vzápětí si bez ztráty setu poradily s Bolivijkami a dnes i s Číňankami. Olivu s Westphalem nasměrovaly k prvenství ve skupině výhry 2:0 na sety nad Němci a Íránci.