Perušič se Schweinerem první zápas po zisku zlata z MS vyhráli

„Jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát 2:0, protože Brazilci jsou hodně nevyzpytatelný soupeř. Kdybychom se dostali do tie-breaku, tak už by to bylo hodně náročné, zvlášť před jejich domácím publikem. Je to dobré i kvůli skóre, protože skupina se může hodně rychle zamotat a každá výraznější výhra může rozhodovat o dalším pořadí,“ řekl Perušič ČTK.