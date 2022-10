Oslavenkyně s pusou od rodičů. Výhra nad Kolumbií byla pro Koulisiani nejlepším dárkem k narozeninám

Rodiče v hledišti s obřím transparentem se stali prvními gratulanty. „Znamenalo to pro mě hrozně moc. Měla jsem velikou radost, že jsem prožila opravdu krásný den," usmívá se. „Mně to občas ještě úplně nedochází, že jsem tady, protože to je takový dětský sen – když se koukáte v televizi na mistrovství světa a říkáte si, ty jo, tam kdybych někdy byla... Najednou se to stalo. Takže mám úplně úžasné pocity a moc si toho vážím," říká nejmladší z českých reprezentantek.

Na post blokařky se dostala kvůli své výšce. „To bylo takové první znamení toho, že bych šla na blok, protože už jsem v těch devíti, kdy jsem s volejbalem začínala, byla vyšší než ostatní. A asi mi to ani nějak nevadilo. Jednu dobu jsem trošku chtěla být univerzálka, ale teď jsem hrozně ráda za to, že jsem blokařka a moc mě to baví a měnit bych nechtěla," říká brněnská hráčka, která by chtěla poznat i zahraniční angažmá. „A kdyby se nám podařilo s reprezentací znovu dostat na mistrovství světa nebo se probojovat dokonce na olympiádu, to by byl úplný sen. Ale tak proč i dávat malé cíle?" usmívá se.