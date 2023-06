Ostravské prokletí poslední bitvy. Zatleskáme a příště jim snad dáme na budku, věří Češi

Na poslední zápas jste si nechtěně nechali svůj nejhorší výkon na turnaji…

Perušič: Věřil jsem, že když navážeme na výkony z předchozích dnů, měli bychom velkou šanci na medaili. Ale to se nám bohužel nepovedlo, naopak Američané proti zápasu ve skupině předvedli výrazně lepší výkon, byli na nás připravení a zasloužili si vyhrát.

Schweiner: Dopolední zápas s Nory byl hezký, asi už nám trochu došly síly, i když jsme měli méně zápasů než Američani, kteří hráli už od kvalifikace. Prostě zahráli líp, zatleskáme jim a příště jim snad dáme na budku.

Foto: OBO 2023/Vlastimil Vacek, Právo Ondřej Perušič a David Schweiner po prohraném zápasu o třetí místo v rámci beachvolejbalového turnaje série Volleyball World Beach Pro Tour.

Ve skupině jste Američany hladce přehráli, co změnili?

Schweiner: Spíš to byl hůř odehraný zápas z naší strany. Měli jsme o dost horší ztrátu i příjem, což pramenilo z jejich lepšího servisu, díky čemuž si soupeř víc věřil. A co jejich polař čapnul, to skvěle složil. Nabaluje se to jako sněhová koule a těžko se zastavují.

Foto: OBO 2023/Vlastimil Vacek, Právo David Schweiner a Ondřej Perušič tahali během zápasu o bronz za kratší konec.

Přes postup mezi elitní čtyřku tedy převažuje zklamáni?

Schweiner: Pocity jsou hodně smíšené. Jsem rád, že ty porážky přišly až v neděli. Kdyby přišly už ve skupině, nemuseli jsme se z ní vůbec dostat, což by v téhle konkurenci mohl být problém směrem k dalším turnajům. Takže se čtvrtým místem jsme spokojeni, před turnajem bychom ho brali všema deseti. Vezeme si spoustu bodů do olympijské kvalifikace, ale to, že jsme publiku, našim trenérům, rodinám a kamarádům nenadělili medaili, nás mrzí.

Perušič: Na této úrovni můžete stejně tak dojít do semifinále jako vypadnout ve skupině. Vidíme, kolik týmů z nejlepší světové desítky se vůbec neprokousalo do play off. S odstupem ten turnaj budeme hodnotit pozitivně, bylo pro nás úžasné se i popáté v řadě představit divákům na centrkurtu také v nedělí. Ale jak říkal David, mrzí nás a bolí, že jsme nedoručili medaili všem lidem, kdo se na tomto úžasném turnaji podíleli.

Co si dopřejete v dalších dnech?

Schweiner: Nohy nahoru a ležet.

Perušič: Bohužel odpočinku máme asi jen jeden nebo dva dny, pak bychom se měli přesunout na první kolo kontinentální kvalifikace o olympiádu do Budapešti, což je poměrně složitý systém turnajů. My tam jedeme s Jakubem Šépkou a Tomášem Semerádem, jen pokud bychom vyhodnotili, že po Ostravě na tom nejsme fyzicky dobře, může dojít ke změnám.

Vy máte velmi dobrou pozici pro olympijskou kvalifikaci v žebříčku.