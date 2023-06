Perušič se Schweinerem berou na písku v Ostravě třetí výhru, Hermannová se Štochlovou jdou také dál

Hermannové se Štochlovou se vstup do utkání vůbec nepovedl, první bod získaly až za stavu 0:7. Přestože se pak české jedničky zlepšily, velkou ztrátu už nedohnaly. Druhá sada byla vyrovnanější, avšak při skóre 17:17 Švýcarky i díky dvěma blokům získaly čtyři body v řadě a tím i celý zápas.

První set utkání Olivy s Trousilem proti Vitoru Felipemu s Renatem rozhodlo několik nepovedených českých útoků po technickém oddechovém čase. Ve druhé sadě se Oliva s Trousilem párkrát dostali do trháku, náskok udrželi až do konce a vyrovnali. V tie-breaku brazilští vicemistři světa z loňského šampionátu v Římě využili řady nevynucených chyb českých mladíků a bez problémů dovedli zápas do vítězného konce.