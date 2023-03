"Od nás to byl tristní výkon, který se špatně hodnotí," řekl ČTK Perušič. "První set byl ještě relativně dobrý, tam jsme se aspoň drželi a měli jsme šance ho vyhrát. V tom druhém se Švédi dostali do laufu, naopak my jsme hodně kazili podání a nedokázali jsme je dostat pod tlak. Jakmile se rozehráli a začali hrát svoji hru na druhou, nebo rychlou na třetí, tak už jsme potom nestíhali a naše hra se dost rozsypala," dodal osmadvacetiletý polař.