Nausch Sluková přivezla do Ostravy i dcerku Mayu, s kočárem pomáhá i teta Helča

Hned úvodní den turnaje zasáhnou do programu kvalifikace tři české páry. V mužské části Jakub Šépka s Tomášem Semerádem, mezi ženami se budou o hlavní soutěž prát sestry Anna a Kateřina Pavelkovy a poprvé také vítězka z úvodního ročníku ostravského turnaje v roce 2018 Markéta Nausch Sluková, která se v Ostravě představí už se třetí parťačkou Helenou Havelkovou.

„Jsme spolu zhruba rok, takže jsme pořád hodně nový pár. Ostrava pro nás bude teprve pátý mezinárodní turnaj. Dalo by se říct, že jsme stále v plenkách. Učíme se spolu hrát, jak vytěžit z naší spolupráce na hřišti co nejvíce, sbíráme zkušenosti. Proto je těžké si stanovovat nějaké ambice, obzvláště v takové konkurenci, jakou kvalifikace nabízí," uvedla zkušenější z dvojice Nausch Sluková.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Čeští plážoví volejbalisté. Zleva Barbora Hermannová, Marie-Sára Štochlová, Ondřej Perušič, David Schweiner, Helena Havelková a Markéta Nausch Sluková.

„Z druhého pohledu to pro nás bude paradoxně hodně jednoduché – chceme se soustředit na naši hru, abychom byly schopné dostat do zápasu to, co trénujeme, aby to bylo konzistentní a měly jsme z toho dobrý pocit. A jestli to bude stačit na vítězství proti těm top týmům, co tu jsou, to si řekneme ve středu odpoledne. Chceme si to hlavně užít a posbírat zkušenosti," pokračovala dvojnásobná evropská medailistka na písku.

Bohatou kariéru má za sebou i osminásobná volejbalistka roku Helena Havelková. Do loňského roku se ale věnovala výhradně šestkovému volejbalu. „Zkušeností tam mám nasbíraných hromadu, mám v něm vyhrané kde co, ale v beachi začínám od nuly. Jsem zvyklá šestnáct let být top hráčka, ale na písku se teprve učím, co funguje, co naopak vůbec ne. Šestkový volejbal je úplně jiný. Tam je to strojovna na údery, navíc máte v týmu dvanáct hráček a když si s osmi nesednete, tak se čtyřmi je to pořád fajn. Tady je to vše intenzivní. Takže Helena Havelková je prostě šťastná, že tady vůbec může hrát a měřit si síly s TOP hráčkami," pousmála se.

A ocenila trpělivost zkušenější parťačky. „Markéta je skvělá. Poprvé v životě hraje s někým, kdo v životě nehrál beachvolejbal. Každým dnem hledáme cestu, zkoušíme jak na sebe, jak funguje to, na co jsem byla zvyklá, co mě naopak přeučit, co mě říct, co raději ne. Chce to čas, kterého ale moc nemáme," nastínila Havelková velký cíl, kterým je olympiáda v Paříži v příštím roce.

Do Ostravy i s dcerkou Mayou

Zatímco ostatní dvojice se budou na turnaji soustředit výhradně na své výkony, Sluková musí plnit i mateřské podmínky. Společně s trenérem a manželem v jedné osobě Simonem Nauschem do Ostravy přicestovala také téměř roční dcerka Maya.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Na snímku zleva jsou Markéta Nausch Sluková, Helena Havelková, Ondřej Perušič a David Schweiner před startem turnaje v Ostravě.

„Mám teď plínky všude," smála se Nausch Sluková. „U Mayi, u mě," přitakala Havelková. „Helča je nepotřebuje, ale Maya je pořád miminko. Není ji ještě ani rok, má jedenáct měsíců a stále ji kojím, takže se snažím splácat dva full time jobs dohromady. Neumím to dělat napůl. Chci být plnohodnotná profesionálka, protože to naše cíle vyžadují a zároveň chci být skvělá máma. Jsem perfekcionistka, občas si tím na sebe pletu bič. Je to každodenní boj. Kdyby nebylo rodiny, která je skvělá a manžela Simon, tak bych nemohla hrát dál. Největší aplaus jde k nim, že tady ještě můžu nahánět balon," ocenila pomoc Nausch Sluková.

Pomáhá i parťačka z kurtu. „I Helča mi moc pomáhá, je tolerantní. Šla do toho s tím, že budu mít malé mimčo. Vozí kočár, skládá kočár, všechno. Prostě teta Helča," usmála se Nausch Sluková.

Některé sportovkyně po porodu ještě vylepšilo svou výkonnost. „Dost na to spoléhám," smála se Nausch Sluková. „Srovnávat se s Kateřinou Neumanovou nebo Kim Clijstersovou a dalšími hvězdami, co se vrátily po porodu a vše jim sedlo, je těžké. Říká se, že priority se trošku přeskládají. Já bohužel, nebo bohudík, když vidím míč a písek, tak mám v sobě pořád dravost. Přepne mi, chci vyhrávat, hrát dobrý volejbal. A furt těžce nesu, když se nedaří," popisovala Sluková.