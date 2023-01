Ve druhém setu se Mol se Sörumem poprvé dostali do vedení až za stavu 17:16 a vzápětí šli do trháku. Češi dokázali srovnat na 19:19, ale pak poslal Perušič podání do autu a Schweinerův útok zastavil Mol, jenž do té doby na síti nepotvrzoval pověst nejlepšího blokaře na okruhu.