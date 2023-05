Plzeň odmítla oslavy, Karviná přišla o Soláka. O titulu se rozhodne v neděli

Hosté drtivou většinu utkání vedli, zápas zvládli i bez dvou vyloučených hráčů Jana Chmelíka a Daniel Režnického. „Jsou to naši klíčoví hráči do obrany i do útoku a museli jsme se bez nich obejít. Ukázalo to sílu týmu, všichni jsme makali na sto dvacet procent, šli jsme gól po gólu, neplašili jsme a povedlo se to," říkal pivot plzeňského Talentu Jakub Šindelář.