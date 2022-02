Plzeň slaví triumf v Českém poháru

"Začali jsme úplně hrozně. Zvykali jsme si na změny (v sestavě) celých čtyřicet minut, pak jsme dokonce museli vytáhnout sedmého hráče do útoku, až to nám pomohlo. Po takovém boji je to sladší, než kdybychom vedli o pět až deset gólů celý zápas," řeklo levé křídlo vítězného celku Ondřej Šafránek pro Českou televizi.