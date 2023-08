Podle Pakosty turnaj na písku v Brně splnil účel, chtěl by ho i v budoucnu

„Je tady hezký areál, který je zasazený do přirozeného prostředí. Nám se podařilo zajistit dostatek financí na to, abychom turnaj uspořádali, což je vždycky nesmírně důležité,“ uvedl Pakosta. „Tenhle turnaj má primárně za úkol umožnit vstup do World Tour našim mladším hráčům, kteří nemají dostatek bodů, nasbírat zkušenosti a posunout se na žebříčku, což se nám perfektně splnilo,“ dodal.

Brněnský turnaj by mohl být i rozhodujícím jazýčkem na vahách v olympijské kvalifikaci, do které si Hermannová se Štochlovou připsaly díky triumfu 200 bodů. „Může se ukázat, že tenhle turnaj bude nějakým desátým, jedenáctým, dvanáctým výsledkem do olympijské kvalifikace. A je klidně možné, že třeba 20 bodů bude rozhodovat o tom, kdo bude tím sedmnáctým nebo osmnáctým týmem, který ze žebříčku postoupí na olympiádu. Kdyby k tomu souhrou okolností došlo, tak to bude ještě silnější tečka,“ prohlásil gestor beachvolejbalu Vít Mařík a dodal, že na hrách v Paříži by svaz rád měl jeden mužský a jeden ženský tým.