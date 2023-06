Předčasné finále! smekali Norové. Chceme bronz, lidi tady si ho zaslouží, burcují Češi

Schweiner: Oni jsou hodní. Jsme dobří kamarádi, takže kdyby neřekli něco takového před našim publikem, tak to ve finále budou mít těžké. (úsměv) Určitě si semifinále takový zápas zasloužilo, pro diváky to určitě bylo skvělé. Byl to vyrovnaný zápas až do poloviny tie-breaku, kdy Norové ukázali svoje kvality a zasloužili si vyhrát.