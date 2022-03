Rivalové na stejné straně sítě. Šlágr volejbalové extraligy odstartoval hold Ukrajině

V samotném klání si Jihočeši a Pražané nedarovali ani míč. Bitva to byla veliká a došla až do tiebreaku, v němž byli šťastnější hosté. „Porazit Jihostroj je vždycky svátek. Tentokrát to ale bylo utkání o srdci," popisoval emotivně 29letý blokař Lvů, jenž byl vyhlášen MVP zápasu. „Cenu i výsledek chci věnovat ukrajinskému národu a všem vojákům, kteří teď brání naši vlast," zdůraznil. Ptát se ho na vývoj duelu nemělo smysl. „Nezlobte se. Zápas jsem vnímal jako vteřinu. Ani na čísla jsem nekoukal. Nejsem matematik, ale obyčejný blokař, prostě jsem hrál," smál se Todua.

Jindy je zvyklý se s novináři dlouze bavit, tentokrát chvatně zamířil do kabiny. „Omlouvám se, běžím! Musím se podívat, co se za ty dvě hodiny stalo u nás doma," křikl už za chůze rodák z Kirovohradu. Jeho parťák, který pochází z Vinnice, měl telefon dávno v ruce. „Je hrozné, co se děje. Všichni říkají, abychom nepanikařili, že to zvládneme. Doufám, že tomu tak bude. Tohle není žádná sranda," povídal Pljaseckij. Také 24letý nahrávač Lvů se stěží soustředil na utkání. „Mám strach o rodinu, o všechny lidi na Ukrajině včetně vojáků. Není normální, aby v současnosti vypukla válka," kroutil hlavou.