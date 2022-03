Tenisový vládce Medveděv v ohrožení! Vyřaďte Rusy ze všech grandslamů, zní z Ukrajiny

„Nechte je (i Medveděva) hrát na akcích ATP Tour, ale grandslamové turnaje jsou v rukou ITF, a když na nich nemůžete hrát, nemůžete být ani světovou jedničkou," připomněl Kevlič zásadní přísun bodů do žebříčku z turnajů Velké čtyřky, tedy Australian Open, French Open, Wimbledonu a US Open. V Austrálii letos došel Medveděv až do finále, ale pokud by nemohl startovat na následujících třech letošních akcích, pozici světové jedničky by ztratil.