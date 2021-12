Role outsidera nám sedí, věří před MS házenkářka Zachová

Samotnou ji překvapilo, když se dozvěděla, že z úspěšného týmu před čtyřmi roky působí v aktuálním výběru trenéra Bašného jen pět hráček. „Je vidět, že tým se hodně proměnil. V roce 2017 to byl můj první velký turnaj a mám z něj zážitky na celý život. Ale nemyslím si, že bych mohla předávat zkušenosti, tak se necítím," prozrazuje pravé křídlo.

Od zmiňovaného šampionátu ale s reprezentací na další úspěch čeká. Na mistrovství Evropy 2018 i před rokem vypadly Češky už po základní skupině, na mistrovství světa 2019 se ani nekvalifikovaly. „Už bych zase ráda zažila důležité výhry. Dlouhodobě hrajeme s nejlepšími týmy vyrovnaně, ale nikdy zápas nedotáhneme do vítězného konce," připomíná Zachová například duel se Španělskem na posledním ME, kdy reprezentantky vedly až o šest branek, ale v závěru odpadly.

Podle Zachové tým potřeboval zapracovat hlavně na psychice. „Musíme si víc věřit, že můžeme vyhrát. Dříve jsme se asi vítězství bály," říká 25letá házenkářka. K tomu má pomoct i sportovní psycholog Michal Šafář, který má s týmem pravidelná sezení, a dokonce odletěl i na úvod šampionátu do Španělska.

Zachová se před letošní sezonou přesunula z Mostu, kde působila sedm let, do německého Thüringenu. A tam se jí daří, je druhou nejlepší střelkyní týmu. „I díky zranění druhého křídla dostávám spoustu prostoru a roli si užívám," pochvaluje si rodačka z Plzně. V reprezentaci se ale její pozice nezměnila. „Pořád jsem dvojka za Janou Knedlíkovou, to je jasné," doplňuje.