Rychlost a tvrdost! České ragbistky jsou na vzestupu, už si můžou dovolit víc

A olympiáda? Z Evropských her postoupí vítěz přímo, druhý a třetí tým do finální kvalifikace. „Myslím, že to je ještě daleko, cílíme na Los Angeles 2028. Ale proč nezkusit to těm velmocem trochu znepříjemnit a pozlobit je,“ plánuje kapitánka Jana Urbanová.