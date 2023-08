"Naše hra je zatím nevyrovnaná, je tam hodně taktických chyb, asi i určitá nesehranost. Máme spoustu věcí, které musíme do zítra zlepšit, pokud chceme pomýšlet na postup ze skupiny, ideálně z lepšího místa," řekl ČTK Perušič.

Češi společně absolvovali naposledy turnaj v Ostravě na začátku června. O měsíc později se Perušič zranil při akci King of the Court v Lucemburku a nejlepší domácí pár musel zrušit elitní turnaje v Gstaadu, Montrealu i mistrovství Evropy ve Vídni. Schweiner na ME s Tadeášem Trousilem obsadil dělené deváté místo.