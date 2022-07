Škoda, že to nebylo mistrovství Evropy, říká kouč mladých házenkářek

Tuhle otázku mám na stole už posté, ale nikdy na ni neodpovím správně. V Norsku jsem trénoval i olympijské vítězky, mistryně světa, stejně tak kluky, co prošli bundesligou. Zkušenost je velká, ale nelze to paušalizovat. Každý kolektiv je jiný, máte tam různé lídry. Jindy je hledáte, ale oni nejsou. Pokaždé musíte ten tým řídit jinak. A to je to, co mě na trénování baví. Člověk se učí pracovat s lidmi, poznávat je. Samozřejmě, že ne vždycky se to podaří. Náš juniorský tým byl dobře nastavený, ale ne všechny hráčky cítily, že to je vrchol jejich kariéry a neobětovaly tomu všechno. Je to jako když skládáte puzzle a ztratí se vám nějaký obrázek. Ale v mužích je to stejné, v tom bych neviděl rozdíl.