Smečařka Mlejnková ve Francii září a chce titul

Prožívá jednu z nejlepších volejbalových etap kariéry. Michaela Mlejnková táhne francouzský Volero Le Cannet za titulem, se svými parťačkami zatím postoupila do semifinále. Tím však výčet aktuálních úspěchů nekončí. V kapse už má Mlejnková triumf ve francouzskému poháru. A co víc, v současné době byla nejlépe hodnocená smečařka francouzské ligy zařazena do ideální sestavy soutěže po základní části. „Nevěřila jsem tomu. Když se ta informace ke mně dostala, říkala jsem si, že to není možné, směje se volejbalistka. "V sezoně jsme na dobré cestě, ale to nejtěžší nás teprve čeká," dodává.

Foto: Český volejbal Volejbalistka Michaela Mlejnkováá.Foto : Český volejbal

Běžně hráčské statistiky nesleduje, neřeší je. Tohle ale Mlejnková nemohla přehlédnout. V základní části nejvyšší francouzské ligy odehrála devadesát setů a nasbírala v nich 397 bodů, nejvíce ze všech smečařek prestižní soutěže. „To už jsem mohla dotáhnout do čtyřstovky," směje se řeči čísel Mlejnková. Její tým vyhrál v základní části 23 zápasů, tři prohrál. „Výkony mě těší. Prožívám jednu z nejlepších sezon v kariéře," tvrdí volejbalistka s tím, že ji těší stabilita formy. Prvním vrcholem bylo pro její celek před dvěma týdny pohárové finále, kdy Mlejnková a spol. porazila RC Cannes. Za stavu 2:0 na sety přišel nečekaný zádrhel. „Ve třetím setu přišla chyba v zapisování, kdy nám nebyl připsán jeden bod. Pauza nás vyhodila z rytmu. Naštěstí jsme to ale nakonec zvládly a mohly slavit," říká s úlevou. Foto: Allianz MTV Stuttgart Volejbalistka Michaela Mlejnková během angažmá v Německu.Foto : Allianz MTV Stuttgart Následovaly velkolepé oslavy se spoustou fanoušků. „Mile mě to překvapilo. Díky triumfu v poháru se nám podařilo volejbal trošku více zviditelnit. Párkrát se mi stalo, že mě někdo na ulici poznal," dodává Mlejnková, která teď cílí na titul ve francouzské lize. Zatím ji totiž ligový triumf uniká. Stříbro brala v české extralize s pražským Olympem a v minulém roce byla druhá v bundeslize se Stuttgartem. Tam se vrátila loni po dvou sezonách v Rzeszówu. Také v polské lize skončila těsně pod vrcholem. Mlejnková ve Francii teď spoléhá hlavně na sílu týmu, který poskládal Ital Lorenzo Micelli. Pod ním už hrála v Polsku. „Máme spoustu kombinací jak hrát. Věřím, že musí být velmi těžké se na nás připravit jako na soupeře, protože u nás může nastoupit kdokoli," hlásí Mlejnková, která se těší i na tři velké reprezentační akce. „Nejdříve přijde Zlatá Evropská liga, kde chce trenér vyzkoušet a zapracovat do týmu mladé hráčky. Poté přijde jeden z hlavních cílů léta - vybojovat postup na mistrovství Evropy. Pposlední vrchol léta bude světový šampionát. Dosud se mi nepodařilo zahrát si na tomto turnaji. Moc se těším. Bude skvělé zahrát si proti Brazílii a jiným světovým týmům."

