Sparta má problém, nedostala licenci. Futsalová liga bude jedenáctičlenná

Futsalová Sparta Praha má nečekaný problém. Klub, který hraje své domácí zápasy v Řepích a naposledy se dostal do semifinále play off, neobdržel licenci. To znamená jediné. Poprvé v historii Licenčního řízení 1. Futsal ligy neprošel jeden z žadatelů do nejvyšší soutěže a hrát ji tak bude pouze jedenáct klubů. Na oficiálních internetových stránkách futsalové ligy o tom informoval Klubový licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar. Sparta zatím verdikt nekomentovala, vedení klubu si počká na písemné oficiální zdůvodnění neudělení licence.

Foto: AC Sparta Praha futsal Futsalisté Sparty si nejvyšší soutěž v příští sezoně nezahrají, klub nedostal licenci. (ilustrační foto)

Licenční orgán FAČR, který uděluje „vstupenky" do 1. Futsal ligy, v prvním kole řízení udělil licenci PREMIUM pouze jedinému z dvanácti klubů. Zbylých jedenáct se proti verdiktu odvolalo a výsledek odvolacího řízení Licenční komise FAČR byl zveřejněn ve středu. Deset klubů uspělo, Sparta jako jediná ne. Sparta se podle všeho nyní může do pátečního poledne přihlásit do 2. Futsal ligy západ. Nejvyšší soutěž už podle webu být doplněna nemůže a následující ročník 2023/2024 tak odehraje jen jedenáct klubů. „Nikdo další, kdo by prošel licenčním řízením, které bylo středečním rozhodnutím ukončeno, není. Nelze tedy volnou pozici zaplnit," informoval předseda SFČR Radek Lobo.