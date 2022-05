To je skok! Loni házenkářky Plzně bojovaly o udržení, teď jsou ve finále

Pro Plzeň, která v minulé sezoně skončila předposlední, byl už samotný postup mezi nejlepší čtyřku překonání předsezonních očekávání. A zvládla i velké semifinálové drama. „Pro nás je to historický milník. Zapíše se do dějin. Holky bojovaly jako jedna velká ženská. Moc jim to přeju, za celoroční práce si to zaslouží," chválil trenér Richard Řezáč, v jehož týmu působí dcera Karin, gólmanská jednička.