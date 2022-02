Trenér Novák povede českou reprezentaci volejbalistů další čtyři sezony

Do týmu chce Novák dál zapojovat mladé hráčů z úspěšné generace, která získala v roce 2017 evropské zlato v kategorii kadetů do 19 let a o rok později stříbro na ME juniorů. V týmu už letos byli blokař Josef Polák či smečař Lukáš Vašina. "V dlouhodobém výhledu bude třeba hráče zakomponovat, ne že by se jich najednou objevila polovina, ale postupně. Nedostanou nic zadarmo. Musí si to odehrát, ale budu se snažit je do týmu zabudovat," řekl Novák.