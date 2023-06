Trička s jeho postavou šla na dračku, Auda chce v Japonsku zůstat. Otevřelo mi oči, tvrdí

Zpět do Evropy vás to tedy zatím netáhne?

Chtěl bych tam pokračovat, priorita je najít tým v Japonsku. Ať už v první, nebo druhé nejvyšší soutěži, která je také hodně kvalitní s ambiciózními týmy. Ale kdyby to během léta nevypadalo, začal bych se víc ohlížet jinde.

Jsem za možnost tam jít hrozně vděčný. Všechny tři sezony byly skvělé, to angažmá mi otevřelo oči po stránce basketbalové i životní. Pro mě to byl asi nejlepší krok. Nikde předtím v Evropě jsem neměl problémy, všude mi to sedlo, ale Japonsko je o úroveň ještě jinde.