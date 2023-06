Koš pečetící výhru označuje Hamzová za haluz. S nemocí se poprala a rady od rodičů už nedostává

„Byla to docela haluz. Málem jsem o míč přišla, ale urvala jsem si ho zpátky do ruky a pronikla pod koš," říkala Hamzová, která přitom od pondělního nočního přesunu do Izraele čelila nachlazení. „V předchozích dnech jsem bojovala s nemocí. Nevěděla jsem, jak na tom budu fyzicky, občas jsem se trápila. Ale myslím si, že to nebylo vůbec špatné na to, že jsem tři dny proležela," uvedla pro ČTK Hamzová.