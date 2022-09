V koncovkách setu se nejvíc ukázala síla Číňanek, mínila Koulisiani

„Výškový průměr Číňanek je 191 cm, tolik měří naše nejvyšší hráčka. Bylo to vidět na množství bodů od čínských blokařek. Rozhodovaly ale maličkosti. Děvčata nebyla tak svázaná jako proti Argentině a hned to bylo patrné na výkonu. Ohromně bojovala, předvedla dobrý volejbal a ukázala, že jsou schopna hrát i s jedním s nejlepších týmů na světě," ocenil trenér Janis Athanasopulos, jemuž vyšel tah s překvapivým nasazením smečařky Petry Faltínové.

„Jsem moc ráda, že jsme proti volejbalové velmoci dokázaly takovým způsobem držet krok. Až při rozcvičce jsem se dozvěděla, že půjdu do základní sestavy. Důvod mi ale nikdo neřekl, asi to bylo proto, aby si Andrea Kossányiová odpočinula," líčila Faltínová.

Brazilky se na úvod MS o set obrat povedlo, proti Číně byla česká snaha marná. „Je to hrozná škoda, že se nám právě v závěru několik balonů nepovede. Týmy, co s nimi hrajeme, jsou rozhodně zkušenější a ustojí to i psychicky," řekla Koulisiani, která má v sobotu 20. narozeniny. „Hodilo by se nám, kdyby večer Kolumbie vyhrála jihoamerický souboj s Argentinou a my tak udržely naději na postup do zítřka," dodala.