Velké plány, hodně drsná realita. Český klub v problémech, zrušil zápas. Co bude dál?

Byl to historický počin, poprvé zavítal český klub do elitní kontinentální soutěže v americkém fotbale, Prague Lions měli v European League Football velké plány. Jenže zatím se jim nevede na hřišti, kde na něm nevyhráli ani jeden zápas, a co hůř, dostali se do finančních problémů, kvůli nimž museli zrušit zápas v Maďarsku. Nad dalším působením týmu zůstává velký otazník…

Foto: ČAAF Hráči Prague Lions na archivním snímku.

Pustili se do odvážné míse. Z české ligy se přesunuli do evropské, získali několik na české poměry kvalitních zahraničních hráčů, navýšili rozpočet díky plánům amerických investorů, jenž sehnal Zach Harrod, dlouholetá duše týmu a hlavní trenér. Jenže po pnutí uvnitř týmu už Harrod koučem není a peněz se také nedostává… Podle serveru americanfootballinternational.com hráči nedostali platy za červen a někteří ani za květen. Od týmu na doporučení svého agenta odešel i Nate Cox, hráč na klíčové pozici quarterbacka, jenž přitom do týmu přišel teprve na začátku června. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Prague Lions 🏈 (@praguelions) „S těžkým srdcem oznamujeme, že jsme se rozhodli zrušit nedělní zápas v maďarském Fehérváru. Prague Lions procházejí významnými změnami v managementu a realizačním týmu," uvedl tým v prohlášení. Další působení Lions v ELF? V prohlášení nic konkrétního, ale nezdá se být příliš pravděpodobné. „Budeme vás informovat o našem progresu a změnách v souvislosti s budoucími zápasy," píše klub. Lions nejsou prvním týmem, který se v lize dostal do problémů, odstoupit z ní museli i němečtí Leipzig Kings.