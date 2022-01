Odveta v Turecku je na programu příští týden ve čtvrtek, tým kouče Jiřího Nováka potřebuje k postupu získat dva sety. V případě porážky 0:3 nebo 1:3 by rozhodl zlatý set.

V případě úspěchu by Karlovarsko navázalo na postup do čtvrtfinále Poháru CEV z roku 2017. Soupeřem by mu byl vítěz utkání mezi italskou Modenou a francouzským Tours.