Po zápasech ve skupině Ligy mistrů s vítězem posledních dvou ročníků Kedzierzynem-Kožle český šampion narazil na další polský velkoklub. Skra Belchatów se v domácí soutěži trápí a je až jedenáctá, ale v Poháru CEV na cestě do čtvrtfinále vyhrála všech osm zápasů.

V sestavě se zabydlel natrvalo a přispěl k vyrovnání zápasu. Ve třetí sadě domácím odešel servis i příjem a prohráli jednoznačně 13:25. Čtvrtý set byl do poloviny vyrovnaný, ale pak měl znovu Belchatów převahu a po výhře 25:21 srovnal krok.

Začátek tie-breaku patřil karlovarským blokům. Především díky nim domácí odskočili na 8:3. Následovaly jejich další slabší chvíle v útoku a hosté vyrovnali na 8:8. Karlovarsko ale znovu odskočilo a za stavu 12:10 přišli hosté o Vašinu, který se po dopadu ze smečovaného servisu zhroutil k zemi a držel se za levé lýtko. Palubovku opustil s pomocí členů realizačního týmu a utkání pro něj skončilo. Karlovarsko pak dotáhlo zápas do vítězného konce.

Nejproduktivnějším hráčem utkání byl se 26 body Sasak. "Cítím se úžasně stejně jako celý náš tým. Těžký zápas, ale vyhráli jsme. Doufám, že v Belchatówu vyhrajeme znovu," řekl České televizi. Odveta v Polsku se hraje ve čtvrtek 16. února. Karlovarsku k postupu do semifinále stačí jakákoliv výhra a naději by mělo i v případě porážky 2:3, kdy by rozhodoval "zlatý set".