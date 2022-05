Volejbalistka Mlejnková se po devíti stříbrech dočkala titulu ve Francii

"Ani nedokážu popsat slovy, jak moc to pro mě znamená. Konečně mám zlato z ligy. Je to skvělý úspěch získat v letošní sezoně double," uvedla Mlejnková v tiskové zprávě volejbalového svazu. "Celý náš tým byl vyrovnaný a každý, kdo přišel do hřiště, pomohl. To byl největší rozdíl oproti soupeřům."