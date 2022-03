Volejbalistky Liberce, KP a Olomouce budou hrát o ligové medaile

Na první pokus ukončily čtvrtfinálovou sérii také volejbalistky Olomouce, které nepustily do bojů o medaile brněnské Šelmy a vyhrály nad nimi 3:0. Dramatická je tak jen série mezi Ostravou a Prostějovem. Hostující tým poprvé v sezoně v ostravské hale uspěl a vede 2:1.

"Soupeř nám dva sety skoro dal, protože chyboval více. Ve třetím setu se soupeř zvedl a my jsme začaly chybovat, ale ve čtvrtém setu to holky asi nezvládly ve svých hlavách a my set vyhrály lehce," řekla prostějovská kapitánka Simona Bajusz.